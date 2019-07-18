Приморские полицейские устанавливают обстоятельства смертельной аварии в Шкотовском районе, об этом DEITA.RU сообщили в УМВД России по региону.

Как рассказали в ведомстве, полиция поступила информация о трагедии. Предварительно удалось установить, что водитель автомобиля Toyota Wish двигался со стороны Шкотово в направлении столицы Дальнего Востока.

На 32-м километре автодороги Артем — Находка — Порт Восточный произошло столкновении легкового автомобиля с грузовиком ХОВО. На место аварии прибыли полицейские, медики и другие службы.

В результате трагедии погибли шесть человек. Личности погибших устанавливаются.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Екатерина Брязгунова