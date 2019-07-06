Стали известны подробности странного ДТП во Владивостоке
Пользователи соцсетей
ломали головы над тем, как именно произошло столкновение, сообщает DEITA.RU.
Ранним утром во Владивостоке на Некрасовском путепроводе произошло массовое ДТП. На левой полосе по направлению в сторону Зари столкнулись четыре машины: два «Приуса», «Тойота BB» и «Ниссан Ноах».
Как позже стало известно, у одного из «Приусов» во время движения открылся капот. Машина остановилась, и в нее влетел «Ноах». На подмогу другу на «Приусе» приехал водитель другого «Приуса» и встал перед двумя столкнувшимися авто. Три машины на пустой дороге не заметил водитель BB и собрал «паровозик», въехав в «Ноах». Три машины проехали вперед и врезались во второй «Приус», который приехал на подмогу.
Елена Миронова