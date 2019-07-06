Пользователи соцсетей ломали головы над тем, как именно произошло столкновение, сообщает DEITA.RU.



Ранним утром во Владивостоке на Некрасовском путепроводе произошло массовое ДТП. На левой полосе по направлению в сторону Зари столкнулись четыре машины: два «Приуса», «Тойота BB» и «Ниссан Ноах».

Как позже стало известно, у одного из «Приусов» во время движения открылся капот. Машина остановилась, и в нее влетел «Ноах». На подмогу другу на «Приусе» приехал водитель другого «Приуса» и встал перед двумя столкнувшимися авто. Три машины на пустой дороге не заметил водитель BB и собрал «паровозик», въехав в «Ноах». Три машины проехали вперед и врезались во второй «Приус», который приехал на подмогу.





Елена Миронова