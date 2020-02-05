Стали известны подробности стрельбы возле садика в Санкт-Петербурге

Во вторник днем, 4 февраля, в Выборгском районе Санкт-Петербурга прозвучал выстрел, сообщает ИА DEITA.RU. Стрельба произошла возле одного из детских садов.



Как пишут «Невские новости», стреляли на улице возле детского сада. В этот момент все воспитанники были в здании – никто из детей не пострадал. Воспитатель и охранник слышали выстрелы, но полицию не вызвали: не их территория.

Уже известно, что стрелял 40-45-летний мужчина. Он искал наркотики. Человек, которого он ранил, и вызвал полицию. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка.