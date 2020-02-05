telegr wh call

Новости

Китай закупает российские лекарства от коронавируса

5 Февраль 2020, 05:00

Стали известны подробности стрельбы возле садика в Санкт-Петербурге

5 Февраль 2020, 04:15

Водителей предупредили о новой афере на дорогах

5 Февраль 2020, 03:30

Глава ГИБДД рассказал о ДТП без виновников

5 Февраль 2020, 02:30

Названы 3 продукта, которые подделывают чаще всего

5 Февраль 2020, 01:15

Хакеры научились воровать деньги из-за паники от коронавируса

5 Февраль 2020, 00:30

Путин рассмешил общественность ПООПами

4 Февраль 2020, 23:45

«Февраль...»: Медведев раскрыл тайну своего отдыха

4 Февраль 2020, 23:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стали известны подробности стрельбы возле садика в Санкт-Петербурге

Детский сад

Охранник слышал выстрелы, но полицию вызывать не стал

Во вторник днем, 4 февраля, в Выборгском районе Санкт-Петербурга прозвучал выстрел, сообщает ИА DEITA.RU. Стрельба произошла возле одного из детских садов.

Как пишут «Невские новости», стреляли на улице возле детского сада. В этот момент все воспитанники были в здании – никто из детей не пострадал. Воспитатель и охранник слышали выстрелы, но полицию не вызвали: не их территория.

Уже известно, что стрелял 40-45-летний мужчина. Он искал наркотики. Человек, которого он ранил, и вызвал полицию. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка.

Читайте также:

Проект «Невская проза» стартовал в Санкт-Петербурге

Стали известны подробности скандала с Собчак в самолете

Петербург будет брать деньги с туристов за въезд

Елена Миронова

Популярное

Кафе для автомобилистов загорелось в Приморье

«Один лук остался» - коронавирус забрал у приморцев овощи и фрукты

Китайские овощи возвращаются на приморские прилавки

Козлов: на субсидированные билеты выделено на 2 млрд меньше
Loading...
Загрузка...

Авторская колонка
Загрузка...