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Стали известны подробности стрельбы возле садика в Санкт-Петербурге
Охранник слышал выстрелы, но полицию вызывать не стал
Во вторник днем, 4 февраля, в Выборгском районе
Санкт-Петербурга прозвучал выстрел, сообщает ИА DEITA.RU. Стрельба произошла
возле одного из детских садов.
Как пишут «Невские новости», стреляли на улице возле детского сада. В этот момент все воспитанники были в здании – никто из детей не пострадал. Воспитатель и охранник слышали выстрелы, но полицию не вызвали: не их территория.
Уже известно, что стрелял 40-45-летний мужчина. Он искал наркотики. Человек, которого он ранил, и вызвал полицию. Сейчас правоохранители разыскивают стрелка.