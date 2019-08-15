Водители не сумели справиться с управлением, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 15 августа, в Приморском крае ГИБДД зарегистрировало два ДТП со смертельным исходом. Причиной аварий в обоих случаях стали плохие погодные условия.

Происшествия произошли на трассах в районе города Спасск-Дальний и на подъезде к посёлку Вольно-Надеждинский.





В обоих случаях произошло лобовое столкновение на мокром асфальте. Водители не смогли справиться с управлением.

Сотрудник и ГИБДД рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах, в особенности, во время дождя, соблюдать скоростной режим, дистанцию, а также избегать резких маневров.

Илья Смирнов