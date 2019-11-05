Стали известны причины сбоя в популярной соцсети

Стало известно, почему десятки тысяч пользователей популярной социальной сети «Вконтакте» почти двенадцать часов назад потеряли контроль над своими аккаунтами. Об этом сообщает DEITA.RU.

Как рассказал один из «пострадавших» интернет-пользователей, сбой в работе социальной сети произошел примерно в пять часов вечера по московскому времени - все диалоговые окна в одну секунду стали заблокированы так, словно все участники переписки были добавлены в «черный список». В итоге сообщения не доставлялись не от «сломанного» аккаунта, ни к нему.

Согласно информации сотрудников «Команды Вконтакте», подобные случаи произошли со случайными аккаунтами жителей фактически всех городов России и причиной тому стали не DDoS-атаки иностранных хакеров, как предположили некоторые пользователи, а пожар в одном из дата-центров.

«Возгорание в партнерском дата-центре стало причиной проблем с энергоснабжением критического количества основных серверов, за счет которых работают основные продукты Вконтакте, отвечающие за доставку сообщений, загрузку сайта и обновление новостной ленты», - заявили в официальном сообществе разработчиков.

Через некоторое время представители социальной сети успокоили пользователей отметим, что очаг возгорания уже локализован, работа большинства серверов успешно перезапущена. Последствия постепенно устраняются.

«Самое главное - подача электрического питания серверов - восстановлена. Сейчас ведется работа по оценке последствий пожара, чтобы выяснить, какое оборудование окончательно выведено из строя и столько единиц техники нужно срочно докупать. Также специалисты уже анализируют причину возгорания»

Кстати, разработчики «Вконтакте» заявили о бета-тесте новой функции по защите несовершеннолетних пользователей социальной сетью от оскорблений интернет-троллями и других издевательств в сети. Работать она будет по мотиву «подсказки» для тех, кто, например, решит ответить агрессией на агрессию.

«Если пользователь начнет писать что-то оскорбительное или нецензурное, то сайт тут же это поймет и предложит автору «не тратить время на оскорбления» других и «не обзываться в ответ», - пояснили разработчики.

Екатерина Цой