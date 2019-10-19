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Стали известны причины трагедии на дамбе
Названы возможные причины возникновения трагедии на золотой артели под Красноярском. Об этом сообщает DEITA.RU.
В администрации поселка Щетинкино, рядом с которым находится дамба, заявили, что всему виной недавно прошедшие дожди – большая вода одну за другой подмывали сдерживающие речные потоки сооружения, что, в конечном итоге, привело к прорыву одной из них. В сельсовете отметили, что рудник располагал тремя дамбами, каждая из которых ранее пострадала от подмыва. Почему администрация артеля не выпустила приказ о приостановлении работ в связи с возможным возникновением ЧС – неизвестно.
Отмечается, что гибель тринадцати работников рудника произошла во время смыва временного «рабочего поселения» огромным селевым потоком. В качестве общежитий использовались строительные вагончики, стоящие в опасной близости к реке в количество до двадцати штук.
На данный момент, по словам спасателей, госпитализированы трое золодобытчиков, девятнадцать россиян в разной степени тяжести пострадали от селя. О судьбе еще пятнадцати россиян, работающих в артели, ничего не известно. Всего на момент трагедии на территории рудника находилось сто восемьдесят человек, из них около пятидесяти - восьмидесяти спали в вагончиках.
Екатерина Цой