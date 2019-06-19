Средний размер выплат там превышает 20 тысяч рублей, сообщает DEITA.RU.



Росстат опубликовал данные по средним размерам пенсий в российских регионах. По итогам исследования специалисты составили рейтинг. Первые места в нем занимают дальневосточные регионы и Сибирь.

Как пишет «Ура.ру», самая высокая средняя пенсия зарегистрирована на Чукотке. Там пенсионеры в среднем получают 27 тысяч рублей. В Ненецком автономном округе тоже неплохие выплаты: 24 тысячи в месяц. На Камчатке и в Магаданской области средняя пенсия - 23 тысячи.

Хуже всего дела обстоят в Дагестане, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Там пенсионеры в среднем получают 12 тысяч рублей.

Ранее сообщалось о том, что Кудрин назвал справедливый размер пенсии. Он уверен, что она должна составлять 40% от зарплаты.