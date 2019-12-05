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Стали известны самые угоняемые автомобили в России

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Эксперты компании «АльфаСтрахование» сформировали рейтинг самых угоняемых автомобилей столицы России, сообщает DEITA.RU. Исследование было основано на дополнительном автостраховании «Каско», поэтому аналитика коснулась лишь автомобилей премиум класса. На транспортные средства «эконом-класса» гораздо реже оформляют Каско, ограничиваясь лишь ОСАГО.

По данным аналитики, которая затрагивает три первых квартала текущего года, чаще всего в Москве и Московской области угонщиков интересовали модели Lexus, Land Rover и Toyota. Чуть ниже в десятке излюбленных моделей угонщиков расположились Mazda CX и Hyundai Santa Fe.

Примечательно, что в текущем году похитителей совсем не интересовали в прошлом излюбленные Hyundai Solaris, Kia Sportage и Kia Rio.

Ранее сообщалось, что суд признал виновным предприимчивого жителя Владивостока, который выставлял на продажу автомобили, взятые в аренду. Получив средства от обманутых покупателей, аферист расходовал деньги по своему желанию. Теперь мошенника ждет четыре года колонии общего режима.

Софья Корф

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