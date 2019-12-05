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Стали известны самые угоняемые автомобили в России
5 Декабрь 2019, 14:58
Стали известны самые угоняемые автомобили в России
Эксперты компании «АльфаСтрахование» сформировали рейтинг самых угоняемых автомобилей столицы России, сообщает DEITA.RU. Исследование было основано на дополнительном автостраховании «Каско», поэтому аналитика коснулась лишь автомобилей премиум класса. На транспортные средства «эконом-класса» гораздо реже оформляют Каско, ограничиваясь лишь ОСАГО.
По данным аналитики, которая затрагивает три первых квартала текущего года, чаще всего в Москве и Московской области угонщиков интересовали модели Lexus, Land Rover и Toyota. Чуть ниже в десятке излюбленных моделей угонщиков расположились Mazda CX и Hyundai Santa Fe.
Примечательно, что в текущем году похитителей совсем не интересовали в прошлом излюбленные Hyundai Solaris, Kia Sportage и Kia Rio.
Ранее сообщалось, что суд признал виновным предприимчивого жителя Владивостока, который выставлял на продажу автомобили, взятые в аренду. Получив средства от обманутых покупателей, аферист расходовал деньги по своему желанию. Теперь мошенника ждет четыре года колонии общего режима.
Софья Корф