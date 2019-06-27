Граждане признались, от чего они не смогут отказаться, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Мобильный телефон стал самым нужным и незаменимым предметом для россиян. Жизнь без гаджета не представляют себе более 40% опрошенных центром "Ромира".

Чуть меньше - уже треть россиян - не сможет смириться с отсутствием интернета. Примечательно, что самой "зависимой" от Сети аудиторией стала страта молодых людей от 18 до 24 лет. Среди них целых 68% не смогли бы отказаться от виртуального общения и других радостей всемирной паутины.

Другие результаты не менее интересны. 28% не представляют себе жизни без России. Именно такая часть граждан не смогла бы переехать в какую-то другую страну. Четверть россияне не готовы отказаться от телевизора, а каждый пятый не может без мяса и езды на автомобиле. 23% не готовы расставаться с шоколадом, а 14% с сигаретами.

Во всероссийском опросе приняли участие полторы тысячи респондентов.

Дмитрий Шевченко