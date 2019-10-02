Стали известны все подробности о дешевой ипотеке

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надо будет выплачивать долг, сообщает DEITA.RU.
Министерство по развитию Дальнего Востока наконец озвучило все подробности о правилах выдачи ипотеки под 2% для Дальнего Востока.
Льготный кредит будут выдавать на всех территориях ДФО без исключений. Кредит можно будет получить на две цели: покупка квартиры на первичном рынке и строительство дома на дальневосточном гектаре.
Кредит будет доступен молодым семьям при условиях:
- и мужу, и жене должно быть не более 35 лет включительно
- брак должен быть официально зарегистрированным не менее года назад
- регистрация хотя бы одного супруга на ДВ
Получить ипотеку смогут и неполные семьи. Ребенку в таком случае должно быть не более 18 лет, а родителю – не больше 35 лет.
Максимальный срок ипотеки 20 лет. Максимальная сумма займа – 6 млн рублей.
Льготную ипотеку под 2% будут выдавать в течение пяти лет.
Елена Миронова