Сталинским ампиром завлекают туристов

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Представители власти и бизнеса обсудили, как сделать Находку городом, комфортным для жизни и привлекательным для туризма, сообщает DEITA.RU по материалам администрации города.
На заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Находки несколько вопросов в повестке дня были посвящены перспективам развития туризма в городском округе. Докладчики и члены Совета горячо обсуждали и уникальные возможности морского города, и проблемы, связанные с недостатками инфраструктуры.
Об инструментах совершенствования туристических услуг в городском округе и формировании государственно-частного партнёрства рассказал член местного отделения при ПКО «Опора России» Артём Трембовлев. Он подчеркнул, что на Восточном экономическом форуме делегации иностранных государств проявляли большой интерес к Дальнему Востоку и Приморью, как интересным туристическим направлениям. А это значит, что Находка должна быть представлена на карте экологических, исторических, культурных маршрутов наряду с другими территориями.
Как отметила директор Музейно-выставочного центра Находки Марина Нургалиева, муниципальное учреждение культуры имеет большой опыт экскурсионной деятельности, архивы музея, постоянная исследовательская работа – неисчерпаемый источник для новых инициатив.
Кроме традиционных визитов в музей, автомобильных и пешеходных экскурсий, экологических путешествий, интерактивных программ директор МВЦ предложила сообща поработать над новыми проектами. Среди них – архитектурный туризм с экскурсией «Сталинский ампир и памятники советской эпохи»; событийный с этническим фестивалем «Живой источник», творческим «Арт-заливом», парадом яхт; индустриальный с посещением действующих предприятий .
Дмитрий Санников