Стала известна стоимость проезда по скоростной трассе

Долгожданные скоростные трассы в России больно ударят по кошельку автомобилистов, сообщает DEITA.RU.

Скоростную платную трассу Москва — Казань планируется запустить уже в 2027 году. Скорость движения на ней сможет достигать 130 километров в час, а с учетом нештрафуемого порога превышения установленной скорости — 149 километров в час. Чтобы проехать по гладкой поверхности новенькой трассы, придется раскошелиться — владельцам легкового транспорта выставят ценник в 2,5 тысячи рублей, а грузового — шесть тысяч рублей.

По словам вице-премьера Максима Акимова, которого цитирует «Российская газета», уже в следующем году начнется строительство скоростного участка Москва — Владимир. Его протяженность составит 145 километров.

Отмечается, что принципиальное решение по возведению данной трассы уже принято главой правительства Дмитрием Медведевым.

Ранее DEITA.RU сообщало о том, что в Приморье уже в 2019 году будет открыт первый участок скоростной трассы. Речь идет об автомобильном отрезке трассы Владивосток — Находка — Порт Восточный. После того, как дорогу введут в эксплуатацию до Большого Камня из Владивостока можно будет добраться за 50 минут.

Напомним, прошедшей весной платные российские дороги стали еще дороже. К счастью, удорожание тарифов стало актуальным только в летние месяцы.

Екатерина Брязгунова