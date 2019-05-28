Эксперты дали свои прогнозы стоимости автострахования, сообщает DEITA.RU.

В начала года средняя цена ОСАГО снизилась на 5,62% и составила 5 411 рублей. В будущем будет преобладать тренд на снижение средней стоимости. Об этом заявил banki.ru президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

По его словам, на рынке автострахования сохраняется высокая конкуренция. Поэтому если какие-то компании подняли тарифы, то у автовладельцев, есть возможность купить полис там, где тариф ниже. Эксперт также отметил, что индивидуализация тарифов по ОСАГО сделает тариф зависящим от индивидуальных особенностей вождения и аварийности конкретного автовладельца, а не только от региона.

Юргенс добавил, что когда второй этап реформы будет реализован, безаварийные водители смогут рассчитывать на ещё более значительное снижение стоимости полиса.