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Стало известно, будут ли повышать штрафы за нарушение ПДД

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Минюст РФ рассмотрел возможность повышения штрафов с водителей, нарушающих правила дорожного движения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

После проведения публичных дискуссий по данному вопросу, ведомство пришло к выводу, что повышать их величину не стоит.

Ранее такая возможность рассматривалась в связи с подготовкой к принятию в России нового Кодекса об административных правонарушениях.

Изначально предполагалось, что штрафы должны быть увеличены. Так, за превышение скорости на 20-40 километров в час — с 500 до трех тысяч рублей , и с полутора тысяч до четырех тысяч — за превышение на 40-60 километров.

В период действия в России режима самоизоляции ГИБДД рекомендует российским водителям возить с собой справку от отсутствии у них коронавируса.

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