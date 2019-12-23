Стало известно, будут ли продавать алкоголь 1 января

За неделю до Нового года россияне массово стали задаваться вопросом, а можно ли будет купить алкоголь 1 января. В том, каким образом будет осуществляться продажа горячительных напитков в России, разбиралось DEITA.RU.

Главное, что нужно помнить каждому любителю выпить на Новый год, — это то, что региональные власти вправе самостоятельно решать, по какому графику будут продавать алкоголь в новогодние каникулы, в том числе и 31 декабря, и 1 января. Об этом заявил депутат Государственной думы Федот Тумусов.

На сегодняшний день известно, что на такой шаг, как запрет продажи алкоголя на каникулах, пошли не все регионы. Так, мэрии Кызыла (Республика Тува) объявила безалкогольные праздники с 1 по 8 января. Купить пиво также будет невозможно.

В Башкирии законотворцы тоже решили ввести «сухой закон». Так, 1 и 2 января алкоголь можно будет купить, как обычно. 3-го продажи «горячительного» будут запрещены, а с 4 по 6 января введут специальное расписание.

DEITA.RU рекомендует россиянам четко следить за новостями в своем регионе, чтобы не прогадать.

Екатерина Брязгунова