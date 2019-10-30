Стало известно, чего больше всего боятся россияне

Эксперты заметили, что число россиян, которые постоянно испытывают страх, постоянно растет, сообщает DEITA.RU.



«Левада-центр» провел опрос россиян на тему их страхов. Выяснилось, что в топ самых популярных фобий попали: болезни, войны, бедность и произвол властей.

Как пишет Ura.ru, аналитики заметили еще одно интересное совпадение. Почти в два раза выросло число людей, которые стали бояться войны. Еще год назад таких боло 21%. Эксперты объясняют это поведением властей страны. Так, однозначно на этот страх повлияло выступление Владимира Путина перед Федеральным собранием, когда на огромном экране демонстрировалось новейшее вооружение.

Кроме того, еще один неожиданный результат опроса: все больше людей заявляет о том, что боится постоянно. Это связывают с политикой нынешних властей и ситуацией в экономике.

Елена Миронова