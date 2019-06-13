Предприниматели рассказали о своих страхах, сообщает DEITA.RU.

Большинство занимающихся бизнесом в России больше всего переживают о том, что в их бизнес могут влезть представители государственных служб и организаций, в особенности, силовой направленности.

К таким результатам пришли в издании РБК, которое недавно проводило соответствующий опрос среди своих читателей. 90% из них ответили, что вмешательство в их дела госслужащих из силовых ведомств является угрозой номер один для их бизнеса.

В качестве самого яркого примера того, как это может быть, участники опроса приводили Майкла Калви, который имел проблемы с законом из-за своей инвестиционной деятельности.

29% участников заявили, что его резонансное дело оказало эффект в целом на экономику.

Также большинство респондентов считают, что судебная система не гарантирует защиту бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

Ранее сообщалось о том, что в России отменён налог на доход, полученный с продажи квартиры.

Дмитрий Шевченко