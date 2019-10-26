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Стало известно, чем опасен гаишник зимой
Зима приближается, а с ней вернутся и традиционные хитрости
гаишников, которые лучше знать, чтобы не попасться на крючок хитрым
сотрудникам, сообщает DEITA.RU.
Большинство из них связаны со снегом и всем, чем он может навредить водителю или же дать дорожному полицейскому пространство для «штрафного маневра».
Например, снег может припорошить ваши номерные знаки. По закону, езда с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований знаками карается штрафами. Сотрудник формально будет прав, остановив вас и предъявив претензию.
Здесь можно сколько угодно уповать на здравый смысл, но лучше перестраховаться и держать их состояние на контроле, иначе мокрый снег доставит вам неприятности. Их цена - от 500 рублей. Кроме того, если полицейский посчитает, что вы сознательно скрыли дорожный знак, то вам грозит уже 5 тысяч рублей штрафа или лишение прав на три месяца.
Прогревающий автомобиль во дворе человек автоматически попадает под нарушение о стоянке транспортного средства во дворе дома с включенным двигателем. Будьте внимательны, когда морозным утром идете греть машину!
Зимой запрещено ездить с неработающими форсунками. Незамерзайка в них может лёгко замерзнуть, вопреки своему говорящему названию. Полицейские свободно может предъявить вам претензию и оштрафовать на 500 рублей. Не доверяйте на слово - проверяйте лично.
Снег также может сослужить дрянную службу не только с госномерами, но и с оптикой. Согласно ПДД, внешние световые приборы машины должны быть чистыми от любых налетов. Вы бегали в магазин, ваши фары и зеркала присыпало, и вы этого не заметили - готовьтесь раскошелиться.
Вообще говорят, что летом гаишники гораздо напряженнее, чем зимой. Согласно исследованию психологов, человек наиболее подвержен стрессу и агрессии, если температура воздуха в тени составляет 27-30 градусов.
Пульс сотрудника растет, ускоряется обмен веществ и кровообращение - и полицейские становится неоправданно жестоки в отношении водителя. Рулевой спокойно сидит в салоне с кондиционером, а сотрудник парится на жаре, и деться ему некуда. Естественно, тут уже включаются психологические факторы.
Но не стоит уповать на сезонную психологию сотрудника ГИБДД - надейтесь лишь на себя и собственную внимательность и ответственность.
Василий Кучин