Стало известно, чем опасен парацетамол

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Мировая демография может пострадать из-за парацетамола, сообщает DEITA.RU.
К такому выводу пришли британские ученые, когда анализировали вред, наносимый лекарственным препаратом на организм беременных женщин и эмбрионов.
Оказалось, что применение парацетамола на последних сроках беременности для купирования болей является одним из факторов появления гиперактивности со всеми вытекающими поведенческими проблемами у детей в будущем. Особенно негативно лекарство влияет на память, концентрацию внимания, интеллект и даже темперамент мальчиков от шести месяцев до одиннадцати лет.
«После дошкольного возраста негативные последствия от приема парацетамола у детей не наблюдаются, что не отменяет обязанность женщин соблюдать особую осторожность при приеме парацетамола во время беременности», - отметили специалисты Великобритании.
Екатерина Цой