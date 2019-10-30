Стало известно, чем опасен перевод по номеру телефона

С развитием современных технологий у мошенников появляется все больше возможностей воровать у честных граждан деньги. С каждым годом становится все больше мошеннических схем, каким образом владельцы банковских карт могут остаться без законно заработанных средств, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РГ.

Чаще всего владельцы банковских карт остаются без денег после звонка якобы сотрудника кредитной организации, который, к слову, называет будущую жертву по имени отчеству и сообщает о том, что с карты пытаются похитить средства.

Многие задаются вопросом, каким образом мошенники узнают персональные данные человека. Во-первых, это может быть слитая в сеть база данных. А, во-вторых, они могут просто зайти в банковское приложение, набрать в поле «Перевод по номеру телефона» любой номер и если банковская карта к нему привязана — увидеть имя и отчество. Обычно это выглядит так: «Петр Петрович П.».

Следующий шаг к деньгам — ввести жертву в состояние тревоги или паники. Для этого достаточно сказать, что с банковской карты собираются украсть деньги, а он единственный, кто может помочь в данной ситуации. Далее мошенник направляет свою жертву к банкомату, где рассказывает, что нужно делать. Все действия сведены к тому, чтобы к мобильному банку подключить другой номер телефона. Если эта операция будет сделана — все, можно считать, деньги в кармане у злоумышленника.

Екатерина Брязгунова