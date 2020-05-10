Стало известно, чем Россия ответит на попытки Запада переписать историю Второй мировой

России приходится защищать историю Второй мировой войны от неправды, которую транслируют Польша, Литва и Украина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Федеральное агентство новостей.

В пресс-центре медиагруппы «Патриот» состоялось обсуждение с участием историков о Дне Победы и о том, почему историческая правда нуждается в защите.

Как отметили эксперты, политические лидеры многих стран пытаются принизить достижения советского народа в победе над нацисткой Германией.

Пояснить этот вопрос вызвался президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич.



По его словам, для таких стран, как Латвии, Литва и Эстония враг определён один раз и очень давно. Это Россия, она же Российская империя и СССР.

В свою очередь, доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев считает, что переписывание истории и изменение трактовки фактов Второй мировой войны — это общий политический тренд. По его словам, в этом направлении у России идет настоящая информационная война с коллективным западом.

Политические лидеры прибалтийских стран и Украины фактически выставляют СССР в роли «военного преступника», говорит историк.

Кроме этого, Евгений Гурьев и Николай Межевич заметили, что в 30-е годы прошлого века в Европе не было ни одного демократического государства. В основном все страны имели авторитарный политический режим.

Государства Восточной Европы с 20-х годов ХХ века создавались как «санитарный кордон» против СССР, подчеркивает историк.

В ходе онлайн-эфира Артемий Галицын поднял вопрос о том, не переоценивают ли США свою роль в победе над нацисткой Германией. Отвечая на этот вопрос, Евгений Гурьев подчеркнул, что Вашингтон делал это всегда.