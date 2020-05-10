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Стало известно, чем Россия ответит на попытки Запада переписать историю Второй мировой
Своё мнение по данному вопросу высказали историки
России приходится защищать историю Второй мировой войны от неправды, которую транслируют Польша, Литва и Украина, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Федеральное агентство новостей.
В пресс-центре медиагруппы «Патриот» состоялось обсуждение с участием историков о Дне Победы и о том, почему историческая правда нуждается в защите.
Как отметили эксперты, политические лидеры многих стран пытаются принизить достижения советского народа в победе над нацисткой Германией.
Пояснить этот вопрос вызвался президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, доктор экономических наук Николай Межевич.
По его словам, для таких стран, как Латвии, Литва и Эстония враг определён один раз и очень давно. Это Россия, она же Российская империя и СССР.
В свою очередь, доцент кафедры истории и философии СПбГАСУ Евгений Гурьев считает, что переписывание истории и изменение трактовки фактов Второй мировой войны — это общий политический тренд. По его словам, в этом направлении у России идет настоящая информационная война с коллективным западом.
Политические лидеры прибалтийских стран и Украины фактически выставляют СССР в роли «военного преступника», говорит историк.
Кроме этого, Евгений Гурьев и Николай Межевич заметили, что в 30-е годы прошлого века в Европе не было ни одного демократического государства. В основном все страны имели авторитарный политический режим.
Государства Восточной Европы с 20-х годов ХХ века создавались как «санитарный кордон» против СССР, подчеркивает историк.
В ходе онлайн-эфира Артемий Галицын поднял вопрос о том, не переоценивают ли США свою роль в победе над нацисткой Германией. Отвечая на этот вопрос, Евгений Гурьев подчеркнул, что Вашингтон делал это всегда.