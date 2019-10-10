Стало известно, чем занимаются фирмы Гуменюков

Скандал с дорожным строительством во Владивостоке, инициированный полномочным представителем Президента Юрием Трутневым, вытащил на свет не только связи мэра дальневосточной столицы с активным победителем муниципальных закупок фирмой «Реновация», но и заставил приморские СМИ поднять тему деловой активности родственников Олега Гуменюка, сообщает «DEITA.RU».

Паблики социальных сетей и новостные порталы запестрели информацией о неких сыновьях главы города, якобы активно участвующих в семейном бизнесе, в определённых интересах. «DEITA.RU» не берется оценивать правдивость распространенных в интернете сведений, это дело специально обученных органов, а лишь сообщает о фактах таких публикаций.

Вместе с тем, живой интерес жителей города к происходящему не мог оставить редакцию в стороне. На сегодняшний день, по информации агентства, в городе Владивостоке и Приморском крае зарегистрировано два индивидуальных предпринимателя - ИП Филипп Олегович Гуменюк и ИП Артур Олегович Гуменюк. В каких отношениях состоят данные Олеговичи с Олегом Владимировичем Гуменюком, нам неизвестно – это уже, очевидно, из сферы личной жизни. Между тем, определенный интерес может вызвать тот факт, что Артур Олегович является еще и учредителем компании, ранее зарегистрированной в Амурской области и принадлежавшей бизнесмену, фирмы которого активно участвуют и выигрывают государственные закупки области.

Дальше интереснее: существовавшая с 2015 года компания, в июле 2018 становится собственностью Гуменюка, а в мае 2019 переезжает во Владивосток и меняет свое название. Вот тут вообще интересно – ранее принадлежащее Артуру Олеговичу Гуменюку ООО называлось «Дорожник». Вот интересно, что мог бы на это сказать Юрий Петрович Трутнев? Этакий каламбур вырисовывается. Однако с мая этого года «Дорожник» уже не «Дорожник», название ООО сменили на «Примлеспром». Очевидно, компания решила просто перепрофилироваться.

Тема леса, конечно, остается до сих пор больной для всего региона, но не меньше вопросов вызывает и озеленение города Владивостока. Именно в этом году, кстати, прошла информация о том, что структуры администрации дальневосточной столицы под руководством Олега Владимировича Гуменюка закупали растения для благоустройства Владивостока по ценам, превышающим даже розничные, официально указанные на тот момент на сайтах компаний-поставщиков.

Михаил Светлов