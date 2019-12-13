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Стало известно число пострадавших на горевшем авианосце
Иточник в правоохранительных органах подтвердил смерть
одного человека, сообщает DEITA.RU.
В результате пожара на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали 14 человек. Как пишет «Интерфакс», все 14 пострадавших госпитализированы – медики оказывают им помощь.
Также источник издания подтвердил смерть одного человека на пожаре на военном судне. Кроме того, сообщается о продолжении поисков еще одного человека.
Ранее сообщалось о том, что в четверг в Мурманске загорелся российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В этот момент крейсер находился на ремонте. По последним данным, площадь пожара составила 600 кв метров. Погибшим оказался офицер – он боролся за живучесть судна.
Елена Миронова