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6 Декабрь 2019, 18:15

Стало известно число пострадавших на горевшем авианосце

Адмирал

Иточник в правоохранительных органах подтвердил смерть одного человека, сообщает DEITA.RU.

В результате пожара на российском авианосце «Адмирал Кузнецов» пострадали 14 человек. Как пишет «Интерфакс», все 14 пострадавших госпитализированы – медики оказывают им помощь.

Также источник издания подтвердил смерть одного человека на пожаре на военном судне. Кроме того, сообщается  о продолжении поисков еще одного человека.

Ранее сообщалось о том, что в четверг в Мурманске загорелся российский авианосец «Адмирал Кузнецов». В этот момент крейсер находился на ремонте. По последним данным, площадь пожара составила 600 кв метров. Погибшим оказался офицер – он боролся за живучесть судна.

Елена Миронова

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