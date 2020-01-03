telegr wh call

Новости

Стало известно число жертв авиакатастроф в 2019 году

3 Январь 2020, 04:15

Россиян травят «крашеным нечто» под видом коньяка

3 Январь 2020, 03:15

ГИБДД анонсировала реформу экзамена на права

3 Январь 2020, 02:15

Вот этих водителей автоматически признают виновниками ДТП

3 Январь 2020, 01:15

ГИБДД начала «охоту» за пьяными россиянами

3 Январь 2020, 00:15

Горе-грабители выкрали сейф, но не смогли его унести

2 Январь 2020, 23:15

Инфекция из Китая рискует заразить жителей Дальнего Востока

2 Январь 2020, 22:15

Эстония начала новый год с претензий к России

2 Январь 2020, 21:15

Deita TV

Кот-таксист: видео взрывает интернет

Кот-таксист: видео взрывает интернет

6 Декабрь 2019, 18:15

Стало известно число жертв авиакатастроф в 2019 году

самолет

За прошлый 2019 год порядка 257 людей распрощались с жизнь в небе. Именно столько человеческих жертв стали результатом случившихся в течение года авиакатастроф по всему миру, сообщает DEITA.RU.

Согласно обзору гражданской авиации за минувший год, который был проведен экспертами T070, всего в небе произошло 86 происшествий с пассажирскими самолетами. Из них восемь закончились человеческими жертвами - погибли 257 людей.

Отмечается, что несмотря на по-настоящему страшные цифры, минувший год оказался гораздо менее трагичным, чем 2018 год. Тогда речь шла о погибели более пятисот человек и 157 авиакатастрофах.

Эксперты подсчитали, что в 2019 году один трагический случай приходился на пять с половиной миллионов вылетов самолетов с пассажирами.

Екатерина Цой

Читайте также:

Названа причина очередной авиакатастрофы

В России хотят переименовать все самолеты

Полиция рассказала, почему мог упасть самолет в Казахстане

Популярное

Путин назначил новый правоохранительный орган

«Мусорный скандал» разгорается в одном из микрорайонов Владивостока

Стало известно, как избежать штрафа при езде без ремня безопасности

Сотрудники «Земли леопарда» открыли охоту на браконьеров
Загрузка...
Загрузка...