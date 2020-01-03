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Стало известно число жертв авиакатастроф в 2019 году
За прошлый 2019 год порядка 257 людей распрощались с жизнь в небе. Именно столько человеческих жертв стали результатом случившихся в течение года авиакатастроф по всему миру, сообщает DEITA.RU.
Согласно обзору гражданской авиации за минувший год, который был проведен экспертами T070, всего в небе произошло 86 происшествий с пассажирскими самолетами. Из них восемь закончились человеческими жертвами - погибли 257 людей.
Отмечается, что несмотря на по-настоящему страшные цифры, минувший год оказался гораздо менее трагичным, чем 2018 год. Тогда речь шла о погибели более пятисот человек и 157 авиакатастрофах.
Эксперты подсчитали, что в 2019 году один трагический случай приходился на пять с половиной миллионов вылетов самолетов с пассажирами.
Екатерина Цой