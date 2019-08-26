Автоэксперт рассказал, в каком случае стоит надеяться на выплаты, сообщает DEITA.RU.



С тех пор, как страхование автогражданской ответственности стало обязательным в России, финансовый исход всех ДТП зависит от наличия у участников полисов ОСАГО.

Но что будет, если у виновника ОСАГО есть, а у пострадавшего - нет?

Переживать не стоит - все компенсации будет выплачивать компания виновника ДТП. Правда, есть нюансы:

Оформить ДТП по европротоколу не получится - надо ждать ГИБДД

Если машина в собственности пострадавшего менее 10 дней - штрафа за отсутствие полиса не будет.

Если машина в собственности дольше - штраф за отсутствие полиса - 800 рублей.

Елена Миронова