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Стало известно, что будет проверять ГИБДД в рамках рейда
Инспекторы выйдут на улицы в рамках всероссийского рейда,
сообщает DEITA.RU.
В России был объявлен масштабный рейд ГИБДД. Сообщается, что он пройдет по всей стране. Теперь стало известно, на что именно будут обращать внимание гаишники в рамках проверок.
Тонировка
Проверять машины на светопропускаемость окон – одна из задач этого рейда
Страховка
Останавливать для проверки документов – еще одна цель. Среди документов автомобилиста особенного внимания удостоится полис ОСАГО. Его наличие и срок действия будет интересовать гаишников больше всего.
Правила парковки
Только в Москве на улицы выпустили более 500 эвакуаторов. За правилами праковки в городах в дни рейда будут смотреть тщательнее.
Алкогольное опьянение
Инспекторы будут дежурить на выездах и въездах в города, а также на центральных улицах и окраинах. Облавы запланированы на ночное время и раннее утро.
Елена Миронова