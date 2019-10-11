Стало известно, что будет проверять ГИБДД в рамках рейда

Инспекторы выйдут на улицы в рамках всероссийского рейда, сообщает DEITA.RU.



В России был объявлен масштабный рейд ГИБДД. Сообщается, что он пройдет по всей стране. Теперь стало известно, на что именно будут обращать внимание гаишники в рамках проверок.

Тонировка

Проверять машины на светопропускаемость окон – одна из задач этого рейда

Страховка

Останавливать для проверки документов – еще одна цель. Среди документов автомобилиста особенного внимания удостоится полис ОСАГО. Его наличие и срок действия будет интересовать гаишников больше всего.

Правила парковки

Только в Москве на улицы выпустили более 500 эвакуаторов. За правилами праковки в городах в дни рейда будут смотреть тщательнее.

Алкогольное опьянение

Инспекторы будут дежурить на выездах и въездах в города, а также на центральных улицах и окраинах. Облавы запланированы на ночное время и раннее утро.

Елена Миронова