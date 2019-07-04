СМИ опубликовали хронологию пожара на глубоководном аппарате, сообщает DEITA.RU.



Причиной пожара на глубоководном аппарате, в результате которого погибли 14 моряков-подводников, могло стать замыкание в одном из распределительных щитов. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

После того, как на подлодке произошло замыкание, мог произойти взрыв. Он мог контузить находившихся рядом специалистов и разрушить сам щиток. По данным источников издания, ЧП произошло около 21.00. В это время большая часть личного состава находилась в жилом отсеке. Спасти их не удалось: они отравились продуктами горения.

Ранее сообщалось о том, что среди погибших моряков было семь капитанов I ранга и два Героя России.

Елена Миронова