Опытные туристы поделились своими секретами, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска авиабилетов Aviasales поделился информацией от бывалых путешественников о том, что стоит, а что не стоит брать с собой в отпуск.

Как оказалось, на отдых нет необходимости брать с собой много одежды. При этом, рекомендуется взять с собою удобную домашнюю обувь.

Кроме этого, не надо брать в отпуск плойку и полотенца. Последнее наверняка будет в отеле. Ненужными оказались и зонтики. По мнению туристов, их лучше заменить ветровиками.

Книги также брать не стоит. Как правило, уровень развлечений достаточно высок на отдыхе, поэтому читать будет особо некогда.

Также большинству путешественников в поездках не пригодилась аптечка, хотя она заняла в чемодане много места.

Дмитрий Шевченко