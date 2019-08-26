Многим категорически не нравится то, чем им приходится заниматься, сообщает DEITA.RU.



Служба исследований HeadHunter провела опрос приморцев, которые сейчас находятся в поиске работы. Как оказалось, 8% соискателей категорически не нравится их работа.

Особенно сложная ситуация у тех, кто работает на своем месте недолго - менее года. Как правило, именно им свойственно жаловаться на работу и сферу деятельности. Больше всего любят то, чем занимаются, представители научной и образовательной сферы.

Мысли «как мне все надоело» свойственны в основном женщинам: мужчины склонны принимать взвешенные решения. Также резко сменить работу не готовы сотрудники сферы безопасности и кадровики.

71% приморцев не устраивает уровень зарплаты. Еще 46% недовольны тем, что у них нет возможностей для карьерного роста. Чаще всего на низкую зарплату жалуются работники сферы искусство и массмедиа.

Елена Миронова