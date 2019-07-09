Самой частой причиной, которая отвлекает от поиска работы, россияне назвали личные и домашние дела, сообщает DEITA.RU.

Сервис поиска работы Superjob провёл исследование о том, что мешает гражданам искать себе работу. Как оказалось, 40% россиян жалуются на отвлекающие факторы.

Наиболее часто упоминались личные и домашние дела: они отвлекают от поиска работы 19% соискателей. Каждый десятый жаловался на усталость, переутомление и плохое самочувствие.

Компьютеры, социальные сети и мессенджеры назвали отвлекающим фактором 7% граждан.

Личные качества: лень, неуверенность и безответственность — мешают искать работу 6% опрошенных. Еще 6% респондентов считают, что поиск работы у них затруднен из-за непонимания самого процесса.

Дмитрий Шевченко