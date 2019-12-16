Стало известно, что подорожает в 2020 году

Семимильными шагами приближаются новогодние праздники. В трогательно-торжественной суете немногие задумываются, что ждет россиян после того, как куранты пробьют ровно 12 раз. А между тем, в 2020 году ожидается повышение цен на ряд продуктов и услуг. На что именно взлетят цены, разбиралось DEITA.RU.

Российские СМИ пророчат повышение цен на услуги связи от 10 до 25 процентов. Такое резкое повышение станет возможным из-за закона Ирины Яровой об устойчивом Рунете.

Подорожают билеты на пассажирский транспорт. В первую очередь речь идет о авиабилетах. В среднем, согласно данным портала Туту.ру, цены на полеты внутри страны вырастут на 6,5 процента, а за границу — на пять процентов. На других порталах ситуация печальнее — речь идет о скачке цен на 10–18 процентов.

Билеты на поезда тоже вырастут в цене. На 1 января подорожание составит 3,5 процента.

Пить и курить с каждым годом в России становится все дороже и дороже. 2020 год не станет исключением. С 1 января повышаются акцизы на вина: на игристы — с 36 до 40 рублей, на обычные — с 18 до 31 рубля.

Также подорожают и обычные сигареты — акцизы на них вырастут на 10 процентов. То же самое касается и табака.

На пять процентов ожидается подорожание автомобилей.

Кроме того, повысится стоимость услуг ЖКХ. В каждом регионе ожидается свое повышение цен от 2,4 до 6 процентов.

Екатерина Брязгунова