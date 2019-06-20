Торжественный выпуск косаток и белух из «китовой тюрьмы» может стать «гвоздем» Прямой линии с президентом от Приморья, сообщает DEITA.RU.



С самого утра в бухте Средняя в Приморье, где находится «китовая тюрьма», начались активные действия, сообщили агентству активисты. В социальных сетях распространяются видео, как к причалу отбуксировали один вольер, а на берегу появились ванны, предположительно в которых собираются перевозить мормлеков - белух или косаток, пока неизвестно. Очевидцы полагают, что началась подготовка к выпуску животных. Судя по всему, показательному, так как, по словам активистов, на место прибыли съемочные группы федеральных телеканалов.

Видимо поручение президента освободить мормлеков собираются выполнить в день проведения Прямой линии. Или отчитаться о начале его выполнения. Отрадно, конечно, но в Приморье есть масса других острых проблем, помимо китовой тюрьмы, комментируют жители.

Елена Миронова