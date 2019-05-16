В краевой администрации рассказали, как будет выглядеть знаменитая «Улица Дальнего Востока» в 2019 году, сообщает DEITA.RU.



Приморье покажет гостям пятого ВЭФ обновленный павильон. Его можно будет увидеть на выставке «Улица Дальнего Востока». Концепция павильона уже разработана.

Как отметила директор департамента экономики и развития предпринимательства края Наталья Набойченко, основная идея экспозиции в 2019 году – «Приморье – центр притяжения».

«Владивосток – центр притяжения» – так названа третья зона экспозиции. Здесь будут представлены масштабные проекты, которые изменят облик города, среди которых ВКАД, строительство музейного и театрально-образовательного центров на сопке Орлиная, Керлинг-центра, Медкластера на Русском острове.

В краевой администрации рассказали и об уникальных «фишках» павильона. Так, у него будет второй этаж с террасой и кафе, а также уличная фотозона с лодками «драконами».

Олег Кожемяко поручил включить в экспозицию те объекты, которые уже получили подтверждение и будут воплощаться в жизнь. Среди них – строительство моста на остров Елена и автомобильная развязка в районе Некрасовской, а также мастер- план развития Владивостока, разрабатываемый вместе с японцами.

Елена Миронова