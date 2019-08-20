Граждане отдают предпочтения традиционным товаром при покупках онлайн, сообщает DEITA.RU.

Самый крупный мировой поисковик Google поделился данными о том, что именно покупают через интернет жители России. Как оказалось, самыми популярными товарами у любителей онлайна являются одежда, обувь и даже еда. На них приходится 65 и 63% всех покупок.

Ещё 56% пользователей заказывают через интернет косметику и средства личной гигиены. Большим спросом пользуются товары для дома. Их покупают 53% граждан.

49% россиян совершают покупки онлайн или изучают информацию о товарах с помощью смартфонов, пока находятся в обычных магазинах. Согласно прогнозам экспертов, в дальнейшем эти показатели будет только расти.

Кроме того, популярность приобретает использование виртуальных ассистентов: 10% современных потребителей уже совершают покупки и составляют списки с его помощью, а 31% опрошенных планируют начать использовать эту функцию в следующем году.

Дмитрий Шевченко