Яндекс показал свою скрытую статистику, сообщает DEITA.RU.
Компанда Яндекс.Поиска решила проанализировать поисковые запросы россиян за 2017-2019 годы. Во вниманиебрали только поиск фильмов по его описанию. Например, «фильм, в котором мужчина идет в баню на Новый год, а попадает в Питер».
Таких запросов за два года оказалось около 18 миллионов – и это без единого повторения. Для удобства ознакомления с результатами исследований Яндекс разделил все запросы по странам, в которых фильмы снимались.
Так, россияне чаще всего ожидают увидеть в российских фильмах:
Герой – подруга, мент, бизнесмен, няня, следователь
Действия – посадить в тюрьму, попасть в прошлое, устраиваться на работу, подставить, потерять память
Время и место – деревня, Новый год, детдом, дача, зона
А вот про китайцев и жизнь в КНР у россиян совсем другие стереотипы:
Герой – ученик, учитель, мастер, демон, император
Действия – драться, летать, прыгать, защищать, нападать
Время и место – другой мир, небо, пещера, здание, ринг
Интересно, что фильмы советской эпохи глобально отличаются от российской. Смотрите сами:
Герой – собака, дед, солдат, кот, медведь
Действия – петь, пить, строить, кричать, плыть
Место и время – море, река, завод, планета, космос
Были и такие запросы, по которым сам Яндекс ничем не смог помочь пользователям. Например, не нашлось фильмов или сериалов по такому описанию:
«Кино, где мужик женился на первой встречной ради ноутбука»
«Фильм, в котором лысый сбегают с другим лысым из тюрьмы и спасают другого лысого»
«Фильм, где все идиоты»
Елена Миронова