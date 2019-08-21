Яндекс показал свою скрытую статистику, сообщает DEITA.RU.



Компанда Яндекс.Поиска решила проанализировать поисковые запросы россиян за 2017-2019 годы. Во вниманиебрали только поиск фильмов по его описанию. Например, «фильм, в котором мужчина идет в баню на Новый год, а попадает в Питер».

Таких запросов за два года оказалось около 18 миллионов – и это без единого повторения. Для удобства ознакомления с результатами исследований Яндекс разделил все запросы по странам, в которых фильмы снимались.

Так, россияне чаще всего ожидают увидеть в российских фильмах:

Герой – подруга, мент, бизнесмен, няня, следователь

Действия – посадить в тюрьму, попасть в прошлое, устраиваться на работу, подставить, потерять память

Время и место – деревня, Новый год, детдом, дача, зона

А вот про китайцев и жизнь в КНР у россиян совсем другие стереотипы:

Герой – ученик, учитель, мастер, демон, император

Действия – драться, летать, прыгать, защищать, нападать

Время и место – другой мир, небо, пещера, здание, ринг

Интересно, что фильмы советской эпохи глобально отличаются от российской. Смотрите сами:

Герой – собака, дед, солдат, кот, медведь

Действия – петь, пить, строить, кричать, плыть

Место и время – море, река, завод, планета, космос

Были и такие запросы, по которым сам Яндекс ничем не смог помочь пользователям. Например, не нашлось фильмов или сериалов по такому описанию:

«Кино, где мужик женился на первой встречной ради ноутбука»

«Фильм, в котором лысый сбегают с другим лысым из тюрьмы и спасают другого лысого»

«Фильм, где все идиоты»

Елена Миронова