Названы товары, которые граждане покупают со скидками, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА Новости.

Компании Nielsen поделилась результатами своего исследования, которое показало, какие продукты россияне чаще всего покупают по акции.



Как оказалось, ими стали бытовая химия и шоколад. Так, в непродовольственных категориях доля продаж по промоакциям составила 53% в денежном выражении.

Лидируют по продажам стиральные порошки, кондиционеры для белья и средства для мытья посуды. В продовольственных же категориях аналогичный показатель составил 50%.

При этом, чаще всего россияне приобретали шоколад 72%, творожные десерты 71% и растворимый кофе 69%. Реже в этом году стали приобретать по акциям чипсы.

Дмитрий Шевченко