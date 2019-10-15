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Стало известно, что Сбербанк будет продавать в отделениях

Сбербанк

Уже в следующем году гостей Сбербанка будет встречать аромат свежесваренного кофе - банк планирует начать продавать «главный офисный напиток» в отделениях российских городов. Об этом сообщает DEITA.RU.

С таким заявлением выступил один из руководителей Сбербанка Александр Ведяхин. По его словам, банк уже начал поиски подходящей сети кофеен, чтобы последние уже в две тысячи двадцатом году начали угощать посетителей отделений свежим кофе и вкусностями к нему, разумеется, на возмездной основе.

Сегодня подобный «кофейный» эксперимент уже был проведен в крупных отделениях банка двух городов России - «конституционной» и северной столицах страны. По словам специалистов, эксперимент превзошел все ожидания и потому было предложено продолжить раздавать чашки кофе по «конкурентноспособной цене» и в других отделениях.

В начале следующего года кофейные площадки появятся в крупнейших и средних городах страны. В обозримом будущем акция охватит всю территорию РФ.  

Екатерина Цой

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