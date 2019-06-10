Экономисты, изучающие свой предмет на самом высоком мировом уровне, оценили угрозы для российского финансового благополучия, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РБК.

Представители Всемирного банка поделились своим мнением относительно того, какие факторы могут существенно ослабить экономику России и, как следствие, привести к понижению уровня жизни всех россиян, в особенности, самых бедных и незащищённых слоёв населения.

Как оказалось, большинство опасностей для финансового здоровья России более-менее широко известны даже не самым искушённым знатокам экономики. Например, о западных санкциях уже знают все, они введены в отношении нашей страны уже несколько лет кряду.

Однако, экономисты говорят о том, что их усиление может усугубить положение России и доставить её ещё больше финансовых трудностей.

Вторым основным фактором ухудшения жизни в стране может стать резкое обрушение цены на нефть. Т.к. для России именно углеводороды являются главным бюджетонаполняющим товаром, то понижение их стоимости напрямую отразится на величине этого самого бюджета, а значит, и финансирование государственных социальных программ, возможно, будет производиться в усечённом формате.

Ещё одна опасность может крыться в высоком уровне закредитованности россиян. По мнению экономистов, на рынке зреет настоящий "пузырь", ведь россияне берут кредиты быстрее, чем успевают зарабатывать даже на их обслуживание. В долгосрочной перспективе такая ситуация может привести к схлопыванию пузыря и разорению многих людей.

Не маловажным фактором стало и медленно развитие инфраструктуры. На это всемирные экономисты тоже призвали обратить внимание российские власти.

Ранее стало известно, насколько за год в России уменьшилось количество бедных.

Дмитрий Шевченко