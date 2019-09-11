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Стало известно, что снижает стоимость квартиры

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Названы факторы, не позволяющие продать жильё по максимально выгодной цене, сообщает DEITA.RU.

Эксперты рынка недвижимости поделились своими секретами и наблюдениями, относительно того, что влияет на спрос и предложение, а также величину стоимости квартиры.

Как отмечают специалисты компании "Бест-Новострой", существует множество показателей, которые в конечном итоге приводят к тому, что жильё становится дешевле. 

Первым из них становится запутанный вопрос с документами, а именно когда покупатель вынужден иметь дело не с прямым собственником квартиры, а с человеком, который действует по его доверенности. В общем, если с документами возникают недомолвки и недосказанности, то большинство желающих обзавестись жильём просто не станет рассматривать такой вариант.

Вторым фактором является слишком большая частота сделок с одним и тем же объектом. Если квартиру часто продают и также часто покапают, значит, она наверняка имеет какой-то изъян, не позволяющим людям жить в ней подолгу.

Также, не смотря на расхожее мнение, квартиры в первой линии, то есть прямо у центральной дороги, пользуются меньшей популярностью. В них всегда шумно и большая загазованность от транспорта.

Кроме этого, могут упасть в цене и квартиры, расположенные рядом с шумными заведениями, типа клубов или даже ЗАГСов, не говоря уже о вокзалах. Шумные или буйные соседи также способны отпугнуть любого покупателя.

Дмитрий Шевченко

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