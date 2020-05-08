Стало известно, для чего россияне брали кредиты в апреле

Опрос Центробанка показал, что одна пятая часть россиян разными путями увеличивали свою финансовую нагрузку, сообщает ИА DEITA.RU.

Опрос, проведенный «инФОМ» по заказу Центробанка среди полутора тысяч россиян, показал, что в апреле многие были вынуждены изыскивать пути для восполнения привычного заработка. Так, 15 процентов опрошенных обратились к близким за средствами в долг, 5% обратились в банк для получения кредита, 1 процент опрошенных решили воспользоваться услугами микрофинансовых организаций. Девять процентов опрошенных отметили, что вынуждены взять в долг из-за снижения доходов.

Почти половина респондентов сообщили, что они сами являются заёмщиками, либо в семье кто-то имеет кредитные обязательства, пишет «РБК». 29 процентов заёмщиков имеют необеспеченные ссуды, у девяти процентов есть ипотечный займ, 5% выплачивают автокредит. Более одной десятой доли от опрошенных заёмщиков имеют задолженность по кредиткам или картам рассрочки.

Благодаря исследованию Центробанка стало известно, сколько заемщиков рассчитывают на помощь государства. Одна третья часть имеющих кредитные обязательства заявляет, что им необходима помощь государства для выплаты кредитов. Примечательно, что поддержке будут рады и те, чем доход почти не снизился в апреле. Согласно статистике Центробанка, по состоянию на 24 апреля, почти 1 млн россиян успели обратиться в кредитные организации за кредитными каникулами или реструктуризацией, при этом лишь чуть более половины таких заявок в итоге одобряют.