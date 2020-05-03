Стало известно, есть ли в России повторные заражения COVID-19

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В России ещё не разу не диагностировали коронавирусную инфекцию повторно, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Россия 24".
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об этом в телеэфире. Вместе с тем, чиновник напомнила, что даже если человек с коронавирусом чувствует себя выздоровевшим, то он всё равно какое-то время может оставаться переносчиком инфекции.
По словам Поповой, нынешний вирус действительно очень долго покидает организм. Именно по этому руководитель надзорного ведомства выступила за поэтапное снятие карантинных мер супротив их прекращения в одночасье.
Кроме этого, чиновник поддержала регионы, которые ввели "масочный режим".