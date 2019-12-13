Стало известно, где именно вымирает Дальний Восток

Росстат представил статистику естественного движения населения в сравнении 2018 и 2019 годов. Для Дальнего Востока цифры безрадостные, сообщает DEITA.RU.



В отчете представлено сравнение родившихся и умерших, поженившихся и разведенных, а также количество разводов на тысячу браков в сравнении показателей прошлого и текущего года.

Дальний Восток демонстрирует серьезную естественную убыль населения. И в лидерах антирейтинга Приморский край и Амурская область. Так, по сравнению с 2018 годом в Приморье убыль составила минус 3,9 процентов.

В Амурской области - минус четыре. Наиболее благоприятные показатели в Бурятии и Якутии, где население растет, но темпы роста все равно снижаются. Так, коэффициент в Бурятии снизился до «плюс 1.7», а в Якутии – «плюс 5,3».

В среднем на тысячу человек в Приморском крае приходится 9,7 родившихся, а умерших 13,6. Показатели смертности остались на уровне прошлого года, а рождаемость упала на один процент показателя шкалы.

Самые «рожающие» дальневосточные регионы - это все те же Бурятия, Якутия, а за ними следует Сахалинская область.

Сметность на Дальнем Востоке увеличилась практически везде. Исключения составили только Камчатка, Сахалин и Чукотка. Показатели 2019 года говорят о снижении смертности в этих регионах. Самая отрицательная динамика по смертям - в Хабаровском крае: 13,5 в этом году против 12,8 в 2018 году.

Общероссийские данные свидетельствуют о падении смертности. Так, за год она в среднем снизилась до 12,6 людей на тысячу населения. Самыми вымирающими признаны Псковская область, Тверская область и Новгородская.

Примечательно, что в среднем по России по данным Росстата количество разводов на тысячу браков за год уменьшилось. В текущем году зафиксировано 548 разводов, а в прошлом значение составляло 621 бракоразводный процесс.

Положительная динамика по появлению новых супружеских пар фиксируется во всех федеральных округах. Среднее значение по Дальнему Востоку - 572 развода против 669 разводов на тысячу браков в 2018 году.

Чаще всего распадаются браки на Сахалине, там Росстат зафиксировал аж 760 разводов на 1000.

Также браки недолговечны в Еврейской автономной области и на Чукотке. Самые надежные семьи с большим отрывом по статистике в Бурятии, где на 1000 свадеб приходится всего 501 развода. На втором месте по крепости уз брака наш Приморский край - 540 бракоразводных процессов.

Специалисты Росстата отмечают, что общероссийское снижение рождаемости - это естественный процесс, обусловленный глубокой демографической ямой. В начале девяностых в стране рождалось беспрецедентно мало детей из-за тяжелых экономических условий. Сейчас эти «дети девяностых», невольно воспитанные в атмосфере «чайлдфри», и сами не горят желание заводить потомство.

Василий Кучин