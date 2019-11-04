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Стало известно, где покупают новые автомобили
Аналитическое агентство «Автостат» опубликовало список регионов-лидеров покупке новых автомобилей, сообщает DEITA.RU.
Так, согласно исследованию, чаще всего новые машины приобретают жители Москвы и области и Санкт-Петербурга. Эксперты отмечают, что почти 30% новых машин куплено именно в этих частых страны.
По данным аналитиков, в Белокаменной купили 14% от всех проданных автомобилей в России, в Петербурге – около 6,6%. Значительно чаще стали покупать «легковушки» жители Подмосковья – продажи выросли за 6% за год.
Четвертое, пятое и шестое место по покупкам новых машин заняли Татарстан, Краснодарский край и Башкирия соответственно.
Всего за 9 месяцев года в России продали около 1,13 миллиона легковых средств передвижения. В минувшем году это число было больше, но незначительно – всего на 2%.
Стоит отметить, что, хотя Приморский край считается одним из самых «автомобильных» регионов, жители его чаще всего покупают б/у иномарки, привезенные из близких к краю азиатских стран. По этой причине он и не вошел в топ рейтинга, несмотря на высокую плотность авто на душу населения.
Александра Маслова