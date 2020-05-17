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Стало известно, где состоится «Евровидение» в следующем году
Конкурс пройдёт в Нидерландах
Конкурс «Евровидение» состоится на той же самой площадке, где должен был пройти в текущем году - в Роттердаме, сообщает ИА DEITA.RU. В 2020 году планировалось провести вокальный конкурс с 12 по 16 мая, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы – конкурс пришлось отменить.
Как сообщает Европейский вещательный союз (EBU) и его представители из Нидерландов, соответствующее соглашение уже заключено. Исполнительный руководитель конкурса Мартин Остердаль отмечает, что организаторы рады, что можно строить планы, и считает важным, чтобы бы в 2021 году конкурс состоялся, пишет «Коммерсант».
Напомним, участники конкурса в следующем году представят страны с новыми композициями – все песни, которые планировалось представить на конкурсе текущего года, представлять будет нельзя.
Примечательно, что 18 артистов, которые заявились представлять страны в 2020 году, сообщили, что будут рады выступить на конкурсе в 2021 году.
Россию в текущем году должна была представить группа Little Big со своей композицией «UNO». Композиция снискала огромную популярность. Клип, исполненный в лучших традициях группы, успело оценить большое количество человек. Особенной изюминкой видеоролика стал Дмитрий Красилов, который исполнил танец в стиле Vogue. Клип посмотрели почти 100 млн человек.