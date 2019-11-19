Стало известно, где в столице убрали снег

В ночь с понедельника на вторник, девятнадцатое ноября, силы дорожных рабочих Владивостока были брошены на борьбу с последствиями «снежного апокалипсиса» - обильного снегопада, из-за которого город превратился в один сплошной ледяной каток. На каких улицах столицы уже побывала снегоуборочная техника - сообщает DEITA.RU.

Итак, по информации мэрии Владивостока, за минувшую ночь рабочие с помощью дорожной техники очистили от снега и наледи следующие улицы: Снеговую, Русскую, проспект 100-летия Владивостока, Багратиона, Карьерную, Тухачевского, Окатовую, Некрасовскую, Юмашева, Нейбута, Луговую, Баляева, Фадеева, Океанский проспект, Светланскую, Днепровскую, Выселковую, Алеутскую, Семёновскую, Бестужева, Давыдова и т.д.

Также часть городских дорог были обработаны специальными реагентами и смесями, растворяющими наледь. Такие работы проведены на улицах Нейбута, Юмашева, Спиридонова, Кузнецова, Колесника, Комарова, Борисенко, Баляева, Шепеткова, Башидзе, Сабанеева, Выселковой, Пологой, Днепровской, Командорской, Можайской, Пограничной, Верхнепортовой, Чкалова, Чапаева, Муравьева-Амурского, Русской, Кошевого, Калинина, Героев Тихоокеанцев, Карьерной, Карской, Днепропетровской, Красного Знамени и т.д. Солью посыпала дорога к ДВФУ на острове Русский и объездная трасса Седанка-Патрокл.

Отмечается, что помимо расчистки проезжих частей от снега, городские рабочие заняты уборкой пешеходных зон - расчисткой лестниц, виадуков и тротуаров.

В администрации Владивостока рассказали, что в работах по устранению последствий мощного снегопада задействованы более ста пятидесяти единиц дорожной техники. На автомобильные трассы и пешеходные зоны высыпано более ста кубометров специального анти-скользящего реагента и порядка семисот сорока тонн смеси песка и соли. Специалисты мэрии отмечают, что городские улицы были как минимум шесть раз обработаны спецсредствами от образования гололедицы.

Екатерина Цой



