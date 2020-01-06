Стало известно, где во Владивостоке принимают елки на переработку

Жители Владивостока могут больше не ломать голову над тем, куда деть «живую» новогоднюю елку после праздников. Сотрудники Ботанического сада ДВО РАН запустили акцию по приему живых елей горожан, сообщает DEITA.RU.

Принять участие в экологическом марафоне «Елки в щепки» может каждый желающий с 5 по 25 января. Для этого горожанам необходимо привезти «отработавшую свое» новогоднюю красавицу по адресу: Владивосток, улица Маковского, 142, и оставить на специальной «хвойной» площадке у ворот в Ботсад.

Отмечается, что в акции участвуют только те ели, которых хозяева предварительно очистили от украшений – игрушек, мишуры, гирлянд и прочих атрибутов праздника. Сотрудники учреждения объясняют это тем, что посторонние предметы могут помешать процессу перемолки дерева в щепу, которая в будущем будет использована в качестве подкормки для местной растительности.

Кстати, 8 января все желающие могут помочь сотрудникам Ботсада в переработке деревьев.

Екатерина Цой