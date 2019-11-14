Стало известно имя самого сексуального мужчины

Артист в шоке от такого признания, сообщает DEITA.RU.



Американский журнал People выбрал самого сексуального мужчину 2019 года. Им оказался певец и актер Джон Ледженд. Выбор сделала редакция журнала.

Сам герой рассказал, что обрадовался такой номинации, но вообще-то был в шоке и даже испугался. Теперь, уверен певец, все будут его критиковать.





В прошлом году такого почетного звания удостоили британского актера Идриса Эльбу.

Елена Миронова