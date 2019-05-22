Эксперты предложили перейти на новую систему, сообщает DEITA.RU.



В России решили пересмотреть подход к определению качества асфальта. В частности, покрытие предлагают сделать более устойчивым к воздействию шипованной резины.

Как пишет «Ура.ру», Росавтодор предложил перейти на новый способ проверки качества асфальта - европейский. Эксперты отмечают, что метод Nordic test, в отличие от отечественного метода микро-Деваль дает более объективную картину.

Проблема качества асфальта на российских дорогах усугубляется зимой. Тогда большинство водителей ставят шипованную резину, которая портит полотно в разы сильнее, чем любая другая резина.

Елена Миронова