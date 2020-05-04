Стало известно, как быстро распознать телефонных мошенников

Ухудшение социально-экономической ситуации в России, вызванное кризисными явлениями из-за распространения коронавируса, заставляет активизироваться мошенников, сообщает DEITA.RU.

Граждане, находящиеся на самоизоляции, стали получать всё больше звонков о том, что их банковские карты или счета заблокированы финансовой организацией.

По словам эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Дмитрия Янина, существует сигнальная фраза, после которой любой клиент банка может спокойно вешать трубку в телефонном разговоре.

Янин отметил, что если человек на другом конце провода представился представителем службы безопасности банка, то дальнейший разговор не имеет смысла, т.к. сотрудники данных отделов в банках не отслеживают списания по картам и уж тем более не звонят держателем счетов напрямую.

В случае подобных звонков эксперт порекомендовал связаться с банком по номеру телефона, который указан на банковской карте или на официальном сайте финансовой организации.