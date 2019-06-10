Озвучена неприятная для многих статистика, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

Минздрав огласил количество случаев выявления онкологических заболеваний среди россиян за прошлый год. Как оказалось, в 2018 году та или иная форма и степень рака была обнаружена у боле чем 199 тысячах соотечественников.

Если экстраполировать эти значения на 100 тысяч жителей России, то в итоге получится, что из них более 910 человек статистически будут страдать от "онкологии".

Ведомство отмечает, что такие данные получены с помощью диспансеризации, которая сейчас становится всё более популярным способом контроля своего здоровья у россиян.

При этом самыми распространёнными видами рака стали рак молочной железы у женщин, рак толстой кишки и рак шейки матки.

Ранее сообщалось, что с целью борьбы с курением государство введёт ограничения на продажу табачных изделий.

Дмитрий Шевченко